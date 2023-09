“Beautiful”, le anticipazioni: matrimonio sì, ma senza passione

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 settembre

Come ci si comporta quando si scopre di amare una donna che però non è disponibile? Beh, se ne sposa un’altra… È davvero difficile capire la logica dietro le azioni di Carter (Lawrence Saint-Victor). Sul lavoro è una delle colonne portanti della Forrester, ma nella vita privata non riesce a farne andar dritta una. Dopo essersi lasciato con Quinn (Rena Sofer), che ha deciso di fare la brava moglie e restare accanto a Eric (John McCook), Carter si butta nella love story con la giovane Paris (Diamond White). La madre di lei, Grace (Cassandra Creech), cerca di impedire la relazione tra i due e di spingere la figlia tra le braccia di Zende (Delon de Metz), ma senza successo. Carter sa benissimo di non essere innamorato di Paris, ma dopo un ennesimo tentativo andato a vuoto di convincere Quinn a seguire il proprio cuore e a lasciare Eric, decide di chiedere la mano di Paris, ben deciso a celebrare le nozze al più presto. Quinn non è felice della cosa, e tutti, tranne Paris, sanno che quella di Carter è una pessima idea. Finché Quinn non incappa nel marito in flagrante adulterio con Donna (Jennifer Gareis), e a questo punto anche il matrimonio di Carter è in bilico...

Attenti a noi due

Sheila Carter (Kimberlin Brown) e Deacon Sharpe (Sean Kanan) sono una coppia? La foto è stata scattata durante le recenti riprese italiane di Beautiful, quindi lo sapremo solo tra alcuni mesi. Di certo vedremo la “cattiva” della soap ancora a lungo. Intanto, nelle puntate in onda su Canale 5 si consuma l’ennesimo episodio di follia di Sheila, che, dopo aver aggredito Li (Naomi Matsuda), la insegue in macchina provocando un incidente fatale.