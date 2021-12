“Beautiful”, le anticipazioni: meno vedo la mamma, meglio è

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 dicembre

Non fatevi ingannare dal volto sorridente di Wyatt (Darin Brooks) mentre posa con la fidanzata Flo (Katrina Bowden) e la madre Quinn (Rena Sofer). In realtà il giovane Spencer fatica a trattenere una rabbia profonda. Flo, infatti, ha appena invitato la “suocera” ad andare a vivere con loro. Perché? Perché l’intrigante consorte di Eric Forrester (John McCook) è stata cacciata di casa dal marito, dopo essere stata scoperta ad architettare il divorzio di Ridge (Thorsten Kaye) da Brooke (Katherine Kelly Lang) e le sue successive nozze-farsa con Shauna (Denise Richards). Quando la verità viene alla luce, Eric si è così indignato per il comportamento di Quinn, da decidere di metterla alla porta. E qui entra in campo Flo, che appunto invita Quinn a vivere con lei e il fidanzato, forse perché è tanto amica di sua madre Shauna. Ma Wyatt non è contento. Lui disapprova da sempre i comportamenti poco ortodossi di Quinn e pensa che questa volta abbia davvero passato il segno. Così, quando rimane da solo con Flo, Wyatt le fa capire che la soluzione dovrà essere temporanea, perché non ha voglia di ritrovarsi quella vipera di sua madre in giro per casa.

Jacqueline in attesa!

È stata la pagina ufficiale di Instagram di Beautiful a dare la notizia: Jacqueline MacInnes Wood, l’attrice canadese, che da 13 anni interpreta Steffy Forrester nella soap, sarà mamma per la terza volta in primavera! Dopo i due maschietti Rise Harlen (nato nel 2019) e Lenix (nato nel 2021), lei e il marito di origini italiane Elan Ruspoli hanno in cantiere un altro bebè. E magari questa sarà la volta in cui si appenderà alla porta di casa un fiocco rosa…