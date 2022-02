“Beautiful”, le anticipazioni: Natale diverso a Villa Forrester

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 febbraio

Natale è finalmente arrivato a Villa Forrester! Il “ritardo” non ci stupisce: sappiamo già che le puntate di Beautiful vengono trasmesse in Italia circa un anno dopo la loro “prima visione” americana. Ora dunque seguiamo le Festività natalizie del 2020. È una magia che Villa Forrester si appresta a vivere in modo più raccolto a causa del covid-19. Non ci sarà, quindi, la solita tavolata con la famiglia allargata, ma una festa più intima, allestita dal patriarca Eric (John McCook) per il figlio Ridge (Thorsten Kaye) e la nuora Brooke (Katherine Kelly Lang), da poco riconciliati e super affiatati. Glissando sul ritorno a casa di Quinn (Rena Sofer)… Ospite d’onore è Carter Walton (Lawrence Saint-Victor), che porta con sé la fidanzata Zoe (Kiara Barnes). All’insaputa di Zoe, però, il nuovo general manager della Forrester pensa bene di invitare anche Paris (Diamond White). Tra le sorelle, quindi, volano saette a causa dell’interesse che entrambe nutrono per Zende (Delon De Metz). E naturalmente al party natalizio c’è anche lui, ma per questa serata, nella tradizione di Beautiful, le asce di guerra vengono sotterrate e tutti fanno professione di bontà e si esibiscono nei canti tradizionali sotto l’albero, guidati da Eric, che accompagna magistralmente al pianoforte.

Un nuovo fiocco rosa

Prima cicogna del 2022 per il mondo di Beautiful: è nata Gemma Wynter, secondogenita di Darin Brooks, l’interprete di Wyatt Spencer, e della moglie Kelly Kruger, attrice che abbiamo visto spesso nella soap nei panni di Eva. La coppia, insieme dal 2014 e sposata dal 2016, ha un’altra figlia, Everleigh Jolie (2 anni): insomma, Darin è beato tra le donne. Ora inizia l’attesa del prossimo bebé Beautiful di quest’anno: il terzo figlio di Jacqueline MacInnes Wood!