“Beautiful”, le anticipazioni: nessuno potrà dire la verità!

11 Luglio 2020 | 10:00 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 luglio

Da quando ha deciso che la consegna del silenzio è di fondamentale importanza perché nulla turbi lo status quo, Thomas (Matthew Atkinson) non ha trovato grandi ostacoli davanti a sé. Infatti con le minacce e il ricatto è riuscito a convincere Flo (Katrina Bowden), Zoe (Kiara Barnes) e Xander (Adain Bradley) a tenere la bocca chiusa. Tuttavia, il giovane non ha fatto i conti con Emma (Nia Sioux). La giovanissima collaboratrice della Forrester ascolta non vista un dialogo tra Xander e Zoe in cui si rivela che Phoebe è in realtà Beth, la figlia di Hope (Annika Noelle) che tutti, a partire da lei, credono sia morta durante il parto. Emma è sconvolta ed è decisa a rivelare la verità alla diretta interessata. Ma viene intercettata da Thomas, che prima la aggredisce intimandole di stare alla larga da una questione che non la riguarda, poi la minaccia pesantemente. Emma però gli sfugge e si mette al volante della sua auto per raggiungere Hope e metterla a parte del terribile segreto. Improvvisamente, però, un’altra macchina la sperona, la fa finire fuori strada e precipitare in fondo a un dirupo. Alla guida dell’auto killer c’è Thomas e, per la povera Emma, pare davvero non esserci più scampo.

E la vincitrice è...

Ancora una successo ai Daytime Emmy Awards (gli Oscar americani della tv) per Heather Tom, l’interprete di Katie Logan, che si è aggiudicata l’ambita statuetta per la sesta volta nella sua carriera, risultando a questo punto l’attrice più premiata nel cast di Beautiful. E questo nonostante i primi due Emmy li abbia conquistati nel periodo in cui recitava in un’altra soap, ossia Febbre d’amore. Quest’anno, per via della pandemia di Coronavirus, la cerimonia di consegna dei premi si terrà via Internet il prossimo 19 luglio.