“Beautiful”, le anticipazioni: nuovo capitolo col ritorno di Taylor

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 febbraio al 3 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40)







Le anticipazioni della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo

Ciò che ha puntualmente messo in crisi il trentennale rapporto tra Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) sono i rapporti con i rispettivi figli. Ora è Brooke che porta il loro matrimonio sull’orlo del collasso per difendere la discutibile scelta della figlia Hope (Annika Noelle) di frequentare il padre biologico Deacon (Sean Kanan). Davanti all’ultimatum di Ridge (naturalmente contrariato dalla cosa), Brooke non se la sente di abbandonare Hope. Così lui, in un accesso di rabbia, la lascia e finisce per confidarsi con Steffy (Jacqueline McInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson). I figli gli ricordano che può sempre contare su di loro, perché sono loro la sua vera famiglia. Tanto più che, sorpresa!, è arrivata a Los Angeles nientemeno che Taylor (Krista Allen), che non è solo la madre dei due giovani Forrester, ma è anche l’unica vera rivale di Brooke, la sola donna per cui davvero Ridge abbia messo in discussione il suo amore per la moglie. Steffy e Thomas combinano l’incontro tra i genitori, e questo si rivela più gioioso ed emozionante del previsto. Ridge ricadrà tra le braccia di Taylor? Non ci resta che attendere.

Una cenetta romantica

A differenza di Bill, il suo volubile personaggio di Beautiful, Don Diamont non ha occhi che per la moglie Cindy Ambuehl, ex attrice e “regina” degli agenti immobiliari di lusso a Los Angeles. Don e Cindy sono genitori di sei figli maschi, due dei quali avuti insieme, e formano una famiglia molto affiatata. In occasione del compleanno di Cindy, però, l’attore ha scelto un romantico ristorante sull’Oceano, per festeggiare da soli, come si conviene a due innamorati.