“Beautiful”, le anticipazioni: ora Katie sa che deve la vita a Flo

18 Dicembre 2020 | 13:50 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 dicembre

Per qualche secondo il gelo cala nella stanza di ospedale dove è ricoverata Katie (Heather Tom) dopo l’operazione di trapianto. Camille (Stephanie Maura Sanchez), la responsabile del Centro Trapianti, ha infatti appena rivelato chi sia la donatrice misteriosa che ha salvato la vita alla terza sorella Logan donandole uno dei suoi reni… Con grande stupore di tutti, Flo (Katrina Bowden) fa il suo ingresso in carrozzina e naturalmente ancora provata dall’operazione. Ad accompagnarla c’è sua madre Shauna (Denise Richards)… Insomma, ecco qui le due donne più odiate a casa Forrester/Logan a causa del loro silenzio sulla verità circa la piccola Beth. La situazione è molto delicata. Katie, in lacrime, comprende di dovere comunque la vita a Flo e la ringrazia per questo. A ruota la segue Hope (Annika Noelle), che tuttavia non manca di ricordare a Flo che non la potrà mai perdonare per quello che le ha fatto passare. Donna (Jennifer Gareis) concorda con la nipote e Brooke (Katherine Kelly Lang) la ringrazia a denti stretti, ma continuerà a ritenerla responsabile del tanto dolore inflitto a Hope. Infine Ridge (Thorsten Kaye): è un po’ in disparte e si tiene fuori dalla discussione. Del resto, lui e Shauna condividono il ricordo di un bacio segreto, che è meglio resti tale.

Natale in famiglia

Con il set chiuso per le festività di fine anno, tutte le star della soap si stanno preparando a festeggiare in famiglia. È già molto “natalizia” la foto postata su Instagram da Jennifer Gareis, l’interprete di Donna, che abbiamo scelto per fare gli auguri ai fan di Beautiful. L’attrice, mamma di due figli, è davanti al caminetto della sua casa di vacanza tra i monti della California, con la secondogenita Sofia Rose. Le ha ritratte papà Bobby Ghassemieh.