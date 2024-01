“Beautiful”, le anticipazioni: ospiti inattesi a casa Forrester

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 gennaio

Non sempre un ospite inatteso porta buone notizie. I Forrester sono abituati alle sorprese, ma questa volta Thomas (Matthew Atkinson) e Ridge (Thorsten Kaye) rimangono davvero senza parole quando aprono la porta di casa. Davanti a loro c’è Elizabeth (Chin-Lan Lieu), una funzionaria dei servizi sociali. Il problema? È stata richiesta un’ispezione per un minore: Douglas (Django Ferri). Thomas non riesce a celare un certo nervosismo e obietta che suo figlio sta benissimo lì con lui, ma Elizabeth, nel frattempo raggiunta da un collega, insiste per entrare e avere un colloquio con il bambino. Padre e figlio Forrester fanno accomodare i due funzionari, che insistono per parlare con Douglas in privato. Ma chi può avere allertato i servizi sociali? Ridge ricorda che Brooke (Katherine Kelly Lang), dopo essersi sentita minacciata da Thomas, gli aveva confidato che avrebbe voluto chiamare i servizi sociali, perché riteneva che Douglas non fosse al sicuro accanto a suo padre. Interpellata, Brooke nega di aver dato seguito alla cosa, ma salta fuori una telefonata registrata dal centralino dei servizi sociali. E la voce è quella di…

Che classe, Annika!

È sempre più bella e sofisticata Annika Noelle. La nuova foto del suo profilo Instagram la ritrae molto più donna e meno “ragazza” di come per ora appare nei panni di Hope a Beautiful. Del resto, avevamo già accennato a un profondo cambiamento del personaggio: non più la dolce e un po’ ingenua Hope, ma una donna forte, che si farà valere con i Forrester nel lavoro (e non solo). Insomma, questo è un ritratto che ci parla del futuro di Hope!