“Beautiful”, le anticipazioni: papà, com’è bello stare con te

Basta l’innocente esternazione di un bambino per innescare una nuova crisi a casa Forrester. Il piccolo Douglas (che per esigenze di copione troviamo improvvisamente “cresciuto” e quindi impersonato da un nuovo attore, Django Ferri) si lascia sfuggire col padre Thomas (Matthew Atkinson) che sente molta nostalgia di lui. Questo basta al giovane Forrester per decidere che forse è tempo che il figlio torni a vivere con lui e ne parla con Hope (Annika Noelle). Va ricordato che Douglas, orfano di madre, considera Hope come la sua mamma e lei e Liam (Scott Clifton) lo hanno di fatto adottato, sebbene non legalmente, per via di quell’instabilità emotiva di Thomas che lo rendeva inadatto a occuparsi di un bambino. Ma ora che lo stilista sembra stare meglio e che Douglas è cresciuto, la famiglia Forrester al completo decide di fare quadrato intorno a Thomas per sostenerlo nel desiderio di riavere con sé il figlio. Intanto Hope, col cuore infranto al pensiero di perdere la custodia del bambino, permette a Douglas di passare un paio di giorni col papà a casa di nonno Eric (John McCook). Padre e figlio sembrano essere in grande sintonia, ma che ne sarà di “mamma” Hope?

Matrimonio in vista?

Passano gli anni, ma è sempre intatto il fascino di Jennifer Gareis, l’interprete di Donna, che ha deliziato i suoi fan di Instagram con questo primo piano. Nella finzione di Beautiful se n’è accorto anche il patriarca Eric (John McCook), che ha ormai liquidato la moglie Quinn (Rena Sofer) per riprendersi la dolce Donna, che era stata sua moglie già alcuni anni fa. Mancano solo nuove nozze, quindi, per formalizzare l’unione tra Eric e la “nuova” Lady Forrester.