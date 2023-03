“Beautiful”, le anticipazioni: papà, è Taylor la donna per te!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 1° al 7 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 1° al 7 aprile

A nessuno è sfuggito il comportamento ambiguo di Brooke (Katherine Kelly Lang) che, dopo la sbornia di Capodanno e il bacio galeotto scambiato con Deacon (Sean Kanan), vive nel terrore di ricadere nella dipendenza dall’alcol. E in più è tormentata dal senso di colpa verso il marito, sebbene Deacon giuri di non aver approfittato di lei. Brooke, infatti, ha rivelato a Ridge (Thorsten Kaye) solo una mezza verità e lui ha promesso di aiutarla spingendola a frequentare di nuovo le riunioni degli Alcolisti Anonimi. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), però, approfitta di questa situazione per cercare di riunire il padre con sua madre Taylor (Krista Allen), l’unica donna che l’abbia mai davvero amato garantendogli stabilità. Steffy, che coinvolge anche il fratello Thomas (Matthew Atkinson) nelle sue trame per rimettere insieme i genitori, tesse con Ridge le lodi di Taylor che (al contrario di Brooke!) non l’ha mai trascinato nelle sue follie. La Logan, poi, è una donna instabile, pronta perfino ad accettare in famiglia un delinquente patentato come Deacon Sharpe (Sean Kanan) solo perché è il padre biologico di Hope (Annika Noelle)… Ridge non sembra insensibile agli argomenti della figlia.

Paris diventa Moon Girl

Se Paris è una trasformista, forse è anche perché la sua stessa interprete Diamond White è una trasformista. Lo dimostra nei suoi progetti “extra Beautiful”. È sua, per esempio, nella versione originale americana, la voce di Lunella Lafayette, protagonista della serie animata Moon Girl e Devil Dinosaur, coprodotta da Marvel e Disney per Disney Channel. Qui sopra vediamo l’attrice e cantante fotografata davanti a un cartellone pubblicitario della serie.