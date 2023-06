“Beautiful”, le anticipazioni: Paris e Quinn sognano Carter

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Quinn (Rena Sofer) s’inserisce a sorpresa nel “triangolo” che coinvolge da settimane Carter (Lawrence Saint-Victor), Zende (Delon de Metz) e Paris (Diamond White). La signora Forrester sembrava essersi chiamata fuori dalle “follie” d’amore tornando dal marito Eric (John McCook). E invece no. Mentre Carter, dopo essersi lasciato travolgere dalla passione con Paris, sta cercando di convincere la ragazza a dimenticarlo e accettare la proposta di matrimonio di Zende (Delon de Metz), ecco che un incontro inaspettato con Quinn riporta alla luce l’amore travolgente tra l’avvocato e la signora. Entrambi ammettono di non avere mai dimenticato quel che c’è stato tra loro. Sebbene Quinn stia cercando di essere una brava moglie, il pensiero di Carter non l’ha abbandonata. Per Carter è lo stesso: s’è rifugiato tra le braccia di Paris per dimenticare Quinn, ma non ha funzionato. Mentre gli ex amanti si confidano, Paris confessa a Zende di provare qualcosa per Carter: il giovane è comprensivo e l’invita a “esplorare” i suoi sentimenti. Carter, però, spegne sul nascere le speranze della focosa designer. Paris capisce il perché quando lo vede con Quinn: nei pensieri di Carter c’è ancora Quinn!

Che amazzone, Jennifer!

Non passa certo inosservata un’amazzone così affascinante che cavalca su una spiaggia californiana. È Jennifer Gareis, ovvero Donna Logan, che proprio in queste puntate di Beautiful sta diventando l’amante di Eric Forrester, naturalmente all’insaputa di Quinn. La storia tra Donna ed Eric parte da lontano (sono già stati legati in passato) e va tenuta d’occhio, perché è destinata ad avere imprevedibili (per ora) sviluppi nella soap.