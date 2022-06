“Beautiful”, le anticipazioni: Paris entra nel mirino di Quinn

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 giugno

Per vivere nella dorata realtà della Forrester Creations bisogna aver ben chiaro in testa di chi essere amici. Per esempio, Quinn (Rena Sofer) è tra coloro che è meglio avere dalla propria parte… Zoe (Kiara Barnes) lo ha capito benissimo e infatti confida all’intrigante Lady Forrester il suo disappunto nel vedere la sorella Paris (Diamond White) a un passo dal conquistare Zende (Delon De Metz) su cui lei aveva messo gli occhi per prima, pur essendo fidanzata con Carter (Lawrence Saint-Victor). Risultato? Zoe è rimasta sola, senza Carter e senza Zende, mentre sua sorella si prepara al primo appuntamento col giovane Forrester. Quinn consiglia a Zoe di mettere del lassativo in una bevanda che farà bere a Paris prima della serata con Zende e l’assicura che verrà fuori una catastrofe. Ma Zoe e Quinn non hanno considerato che i due giovani si piacciono davvero e, nonostante i problemi di Paris, finiscono per divertirsi lo stesso ed essere ancora più complici. A questo punto, però, Quinn si è intromessa nel rapporto tra le sorelle Buckingham, rapporto di cui fa parte anche Carter, che presto le farà visita. Sarà un incontro che scatenerà una “reazione a catena” molto, molto “calda”.

E se Eric e Donna…

Questa foto pubblicata da Jennifer Gareis sulla sua pagina Instagram ha fatto alzare le antenne ai fan di Beautiful: è la foto del matrimonio di Donna, la Gareis appunto, con Eric Forrester (John McCook)… Che gli sceneggiatori abbiano dunque in serbo un ritorno di fiamma per la coppia? Sicuramente per noi, in Italia, è troppo presto per dirlo, ma nelle puntate americane potrebbe presto accadere qualcosa di inaspettato. Restiamo all’erta!