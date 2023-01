“Beautiful”, le anticipazioni: passione o soltanto messa in scena?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 gennaio

Hope (Annika Noelle) e Finn (Tanner Novlan) sono al ristorante Il Giardino per parlare della delicata situazione nella quale si trovano per colpa dell’inaspettato ritorno del padre di lei, Deacon (Sean Kanan), e di Sheila (Kimberlin Brown), la madre di biologica di Finn. Pericolosi ex galeotti, che sono ora determinati a fare parte della vita dei loro figli. E mentre Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) vorrebbero che i rispettivi consorti tagliassero completamente i ponti con gli imbarazzanti genitori, tanto Hope quanto Finn sembrano pensarla diversamente. Fino al momento in cui vedono Sheila e Deacon baciarsi appassionatamente proprio davanti a loro. Finn, turbato, preferirebbe far finta di non aver visto, ma Hope si precipita ad affrontare il padre e pretende di sapere da lui che cosa significhi quel bacio. Sheila, d’accordo con Deacon, spiega ai due giovani che loro sono una coppia fin da quando lui era ancora in prigione. Hope e Finn sono scioccati. Non sanno che si tratta di una messa in scena architettata da Sheila per dar loro più credibilità e più potere: uniti si vince e loro hanno lo stesso obiettivo.

Una famiglia bellissima

Sono una coppia da sogno, con due bambini stupendi, che sembra appena uscita dal set di Beautiful. Invece è la vera famiglia di Tanner Novlan, l’interprete di Finn, che con il suo personaggio condivide una moglie bellissima. Anche lei attrice, Kaya Ewell è ancora in maternità dopo avere avuto la figlia Poppy Marie e il piccolo Jones Douglas. Non c’è che dire, una famiglia molto... beautiful!