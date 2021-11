“Beautiful”, le anticipazioni: per Steffy è la fine di un incubo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 novembre

Qualcuno poteva dubitare del fatto che la volitiva Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sarebbe riuscita a uscire dal tunnel della dipendenza da farmaci? Seppure con il determinante aiuto dell’affascinante dottor Finnegan (Tanner Novlan), che per lei è ormai semplicemente Finn ed è molto più di un medico di fiducia, la giovane Forrester è pronta a tornare a casa. E, soprattutto, non vede l’ora di riabbracciare Kelly, la figlia avuta con Liam (Scott Clifton). Mentre lei era in riabilitazione, della piccola si sono occupati proprio Liam e Hope, che così l’hanno tenuta vicino alla sorellastra Phoebe. Adesso però Steffy è pronta a riprendere il proprio ruolo di madre. E pazienza se Liam proprio non possa vedere Finn e ritenga molto poco professionale il fatto che sia coinvolto sentimentalmente con Steffy e al contempo agisca da suo medico… Steffy, invece, si sente sempre più legata a Finn e quando finalmente lui le annuncia che è tempo di ritornare alla normalità, sente che è la fine di un incubo. Giunta a casa con Finn, Steffy riabbraccia finalmente la bambina, ma la sua felicità è oscurata dall’improvviso arrivo di Liam, che affronta Finn accusandolo di volerlo tagliare fuori dalla vita della piccola Kelly.

Courtney ha detto “sì”

In uno stile molto “dark”, è stato celebrato il matrimonio di Courtney Hope con Chad Duell. I due attori hanno voluto un “sì” lontano dagli schemi tradizionali. Tra gli invitati alla cerimonia (tutti in nero, come richiesto nell’invito; gli sposi erano in un rosso “diabolico”) c’erano molti ex colleghi della Hope in Beautiful, dove Courtney per anni ha impersonato Sally Spectra, personaggio che ora interpreta in Febbre d’amore, la soap “sorella maggiore” di Beautiful.