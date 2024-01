“Beautiful”, le anticipazioni: presto, dobbiamo aiutare Brooke!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 gennaio al 2 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio

Il matrimonio di Brooke (Katherine Kelly Lang) con Ridge (Thorsten Kaye) è sempre più appeso a un filo. Thomas (Matthew Atkinson) spinge affinché il padre lasci Brooke e torni con Taylor (Krista Allen), che di Thomas è la madre. Nel frattempo Taylor, disperata perché convinta di aver perso Ridge per sempre, nonostante il bacio denso di significato che i due hanno condiviso, cerca rifugio dall’altra figlia Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ad Aspen. Quando Ridge lo scopre, decide che deve correre da Taylor e rivelarle che vuole chiudere con Brooke per ricominciare una vita con lei. Lo stilista s’imbarca, dunque, sul jet privato della Forrester. Quell’aereo, però, vorrebbero utilizzarlo anche Donna (Jennifer Gareis) ed Eric (John McCook) per un romantico weekend… Così, quando Donna scopre chi ha preso l’aereo ne parla al telefono con sua sorella Brooke, capisce che c’è un’emergenza in corso e convince il marito che la loro vacanza può attendere: l’aereo deve essere “ceduto” a sua sorella. Grata per l’aiuto, Brooke si precipita all’aeroporto privato dove convince il pilota a rifornirsi di carburante e ripartire per Aspen: il suo matrimonio dipende dalla tempestività di questo volo.

La seconda mamma

Se nella finzione di Beautiful Brooke e la figlia Hope hanno un rapporto privilegiato e molto profondo, anche nella realtà le loro interpreti si frequentano e sono legatissime. Ecco Katherine Kelly Lang e Annika Noelle durante una serata conviviale. Un abbraccio sincero, che lascia trasparire l’affetto che unisce le attrici da quasi sei anni, da quando cioè Annika è stata scelta per rimpiazzare Kim Matula nel ruolo di Hope Logan nella soap.