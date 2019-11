“Beautiful”, le anticipazioni: qualcuno fa il doppio gioco

22 Novembre 2019 | 14:05 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 novembre

Povera Taylor (Hunter Tylo): credeva di aver stregato il dottor Reese Buckingham (Wayne Brady) grazie al suo irresistibile sguardo e al suo indubbio fascino, ma non è così. Sicuramente frenerebbe i suoi entusiasmi se sapesse quali sono le vere ragioni che hanno spinto il misterioso medico a corteggiarla con tanta insistenza fin dal primo momento in cui i loro occhi si sono incrociati. Chi ha capito esattamente come stanno le cose, o quantomeno ha dei forti sospetti, è invece la figlia del dottor Buckingham, Zoe (Kiara Barnes). Sapendo che suo padre è un giocatore compulsivo e perciò è sempre pieno di debiti, Zoe lo incontra per cercare di capire se ancora una volta lui stia “giocando sporco”. Una delle strategie usate da Buckingham per procurarsi velocemente grosse somme di denaro consiste infatti nel sedurre facoltose signore, vedove o divorziate, convincendole a prestargli, anzi a regalargli, il denaro che gli serve. A conferma dei sospetti di Zoe, Reese s’incontra con un losco figuro che gli ricorda un suo debito di duecentomila dollari e gli dice chiaramente che il tempo a sua disposizione è scaduto.

Tanti auguri, Scott!

Scott Clifton e la moglie Nicole Lampson in una delle “attrazioni spaziali” del Disney California Adventure Park, il grande parco divertimenti di Anaheim dove l’attore ha voluto festeggiare i 35 anni che ha compiuto il 31 ottobre. Il figlioletto Ford è rimasto a casa con i nonni e i tre gatti “di famiglia”, l’ultimo dei quali è stato regalato ai Clifton da Don Diamont ed stato chiamato Bill, come Bill Spencer, il personaggio di Diamont in Beautiful.