“Beautiful”, le anticipazioni: quando finisce un amore – Dal 15 al 21 febbraio 2020

Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 febbraio

Questo davvero Katie (Heather Tom) non se lo sarebbe mai aspettato... Senza alcun preavviso, senza discussioni, senza tradimenti, Thorne (Ingo Rademacher) le annuncia la sua decisione di chiedere l’annullamento del loro matrimonio. Che doccia fredda per Katie! Lo stesso uomo che pochi mesi prima aveva insistito perché si sposassero e diventassero finalmente una famiglia con il piccolo Will, convincendo il giudice della loro solidità come coppia, ora le chiede di mettere la parola fine al vincolo matrimoniale.

Perché? Paradossalmente, la ragione sta proprio nelle motivazioni che avevano portato alle nozze. In fondo, spiega Thorne, si sono sposati in fretta e furia per diventare una famiglia, ma non ha funzionato come si aspettava. Tra Katie e Thorne c’è sempre stata la scomoda presenza di Bill (Don Diamont), che non si è limitato a svolgere il suo ruolo paterno con Will. Infatti ha trascorso molto, e forse anche troppo tempo, con la donna. Insomma, più che ex coniugi sembravano due che avevano voglia di ritornare insieme, commenta amaro Thorne. E questa situazione per lui era ormai diventata insostenibile...