“Beautiful”, le anticipazioni: quando rivive la passione

02 Maggio 2020 | 10:40 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 maggio

Mentre Liam (Scott Clifton) se ne sta ignaro a Parigi con il benestare di Hope (Annika Noelle), Thomas a Los Angeles (Matthew Atkinson) è pronto a mettere in atto la parte finale del suo piano. Dopo aver convinto Hope a raggiungerlo a casa sua con la scusa che Douglas ha tanta voglia di vederla, le fa trovare un cuore disegnato per lei dal bambino, che però stranamente non è in casa: è uscito a fare una passeggiata con zia Maya (Karla Mosley). Thomas ne approfitta per portare il discorso su quanto starebbero bene insieme loro due con Douglas, mentre Liam si trova una meraviglia a Parigi con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e le bambine. Poi, deciso a far capire a Hope le sue intenzioni, cerca di baciarla. Lei si ritrae incredula, gli ricorda di essere felicemente sposata con Liam. Ma lui insiste e s’inventa perfino le ultime parole di Caroline in punto di morte: gli avrebbe detto di vedere Hope come madre ideale per Douglas. E, colpo di scena finale, Thomas ha conservato l’anello di fidanzamento di quando le aveva chiesto di sposarla, anni prima, a Cabo San Lucas. È ancora lì per lei, se lo vorrà.

C’erano una volta i Logan

Jennifer Gareis ha pubblicato sui social una “cartolina della memoria” che la ritrae nel 2007 con, da sinistra, Heather Tom, Patrick Duffy, Katherine Kelly Lang e William deVry. In pratica è la famiglia Logan al completo: Katie, papà Stephen Logan, Brooke, Donna e Storm, l’unico fratello. Proprio lui, dopo aver accidentalmente sparato a Katie, si uccise per donarle il proprio cuore e salvarle la vita.