“Beautiful”, le anticipazioni: quando Vinny ci mette lo zampino…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Chi mai assumerebbe uno spacciatore di droga come tecnico nel laboratorio di analisi di un ospedale? Nella realtà, fortunatamente, nessuno. Ma qui siamo a Beautiful, dove tutto è possibile… Se la scorsa settimana avanzavamo dubbi sulla deontologia professionale della dottoressa Campbell (Tina Huang), adesso scopriamo che nell’organico del laboratorio dov’è stato elaborato il test di paternità del figlio di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), c’è Vinny Walker (Joe LoCicero). Il giovane, che appunto abbiamo già conosciuto come piccolo spacciatore, è da sempre amico carissimo di Thomas (Matthew Atkinson) e ora è il primo a “congratularsi” con lui per il risultato del test. Il padre del bambino di Steffy è Liam (Scott Clifton), e ciò vuol dire che Liam lascerà Hope (Annika Noelle) per crescere il pupo accanto alla giovane Forrester! Thomas quindi sarà finalmente libero di riconquistare Hope, la donna dei suoi sogni. Thomas, però, rimane perplesso: sta seriamente cercando di lasciarsi alle spalle le follie del passato e adesso non verrebbe approfittare della debolezza di Hope di fronte al tradimento di Liam… Ma Vinny insiste e lascia intendere che i test di paternità sono facilmente manipolabili.

Don e il suo “gigante”

Don Diamont è alto un metro e 85, ma “sparisce” a confronto col figlio Davis, entrato nella squadra di basket della University of Mississippi, gli Ole Miss Rebels. Ecco Don posare orgoglioso col giovane cestista e la moglie Cindy. I coniugi Diamont sono affiatatissimi nella vita reale, mentre Bill Spencer, il personaggio dell’attore in Beautiful, non riesce a farsi perdonare dalla moglie Katie (Heather Tom) il bacio “rubato” a Brooke (Katherine Kelly Lang).