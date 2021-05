“Beautiful”, le anticipazioni: quante bugie per Sally

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 maggio

Voleva che nessuno fosse informato della sua inesorabile malattia, un male che non lascia scampo… Invece Katie (Heather Tom) rivela prima a Bill (Don Diamont) e poi a Wyatt (Darin Brooks) la verità sulle condizioni di salute di Sally (Courtney Hope). Una verità che spiega anche come mai la ragazza non riesca più a dare il massimo sul lavoro E infatti anche Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), già pronti a licenziare la giovane Spectra, appena scoprono che cosa c’è dietro la sua crisi creativa, decidono di mantenerla come stilista. Ma, soprattutto, Wyatt si fa convincere da Flo (Katrina Bowden) a raccontare a Sally la più grossa delle menzogne, per farle trascorrere al meglio le sue ultime settimane di vita. Wyatt le confessa di aver fatto un errore a lasciarla e si è reso conto di essere ancora innamorato di lei. Sally non crede alle proprie orecchie: solo pochi giorni prima lui era pronto a ricominciare una nuova vita accanto a Flo, e ora torna da lei? Ne è davvero sicuro? Per toglierle ogni dubbio, Wyatt la stringe a sé e la bacia, mentre Flo, non vista, assiste alla scena. È dura mettere in scena questa farsa, ma è per il bene di Sally.

That’s amore!

I loro quattro anni insieme sono stati allietati dalla nascita di due splendidi bambini, Harlen e Lenix, ma Jacqueline MacInnes Wood e il marito Elan Ruspoli non dimenticano di dedicare un po’ di tempo soltanto a loro due. Così si sono fatti fotografare romanticamente vestiti di bianco nella campagna californiana e l’attrice canadese, a corredo della foto postata su Instagram e in omaggio alle origini italiane del marito, ha scritto: “Ti amo, Mr Ruspoli!”.