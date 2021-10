“Beautiful”, le anticipazioni: questa volta è finita, Brooke

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 23 al 29 ottobre

Questa Brooke (Katherine Kelly Lang) non se l’aspettava davvero… Quando Ridge (Thorsten Kaye), il suo amore di sempre (tanto da averlo sposato ben otto volte!), si presenta da lei per darle una “notizia importante”, lei pensa che le voglia chiedere di tornare a essere una coppia… Invece le parole di Ridge la lasciano sbigottita: sposerà Shauna (Denise Richards) e, questa volta, lo farà con tutti i crismi: la cerimonia si svolgerà a Villa Forrester e le nozze verranno officiate dal solito Carter (Lawrence Saint-Victor). Il matrimonio celebrato dopo una notte brava a Las Vegas (di cui lui comunque continua a non avere memoria) dovrà restare solo un pallido ricordo: Shauna si merita un evento in piena regola. In realtà Ridge non è affatto convinto di compiere questo passo e tutti, proprio tutti, stanno cercando di impedirglielo, compreso suo padre Eric (John McCook). L’unica a spingere perché Ridge porti Shauna all’altare è Quinn (Rena Sofer), che ha tramato fin dall’inizio per spingergli l’amica tra le braccia. Brooke sa che Quinn farebbe di tutto per rovinarla, perché glielo ha detto lei stessa, e la vuole vedere andarsene da casa Forrester con le pive nel sacco. E potrebbe riuscirci.

Una ne fa, 100 ne pensa

Uomo dal multiforme ingegno, Lawrence Saint-Victor ha postato questo autoscatto su Instagram durante una pausa di lavorazione di una puntata di Beautiful. Una puntata che lui stesso sta scrivendo in veste di sceneggiatore. Perché l’attore newyorchese che impersona l’avvocato Carter, è anche responsabile di alcune delle trame, spesso al limite dell’inverosimile, che tanto appassionano gli affezionati fan della soap americana.