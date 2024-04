“Beautiful”, le anticipazioni: questa volta tra noi è davvero finita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 aprile

Se è vero che Bill Spencer (Don Diamont) è il tipo d’uomo che non accetta un “no” come risposta, è altrettanto innegabile che la sua ex moglie Katie (Heather Tom) non è più disposta a sopportare i suoi tira-e-molla. Sebbene Katie si senta ancora legata a lui (il loro è stato un grande amore, coronato dalla nascita di Will), non è più la dolce e ingenua “piccolina” delle tre sorelle Logan, ma una donna d’affari affermata, non più disposta a farsi prendere e lasciare da Bill a suo piacimento. Katie sa che l’attrazione di Spencer per sua sorella Brooke (Katherine Kelly Lang) non verrà mai meno e lei non è disposta a essere la “seconda scelta” di nessuno. Men che meno ora che tra lei e Carter (Lawrence Saint-Victor) sta nascendo qualcosa che potrebbe essere importante. Così quando Bill torna all’attacco chiedendole di essere di nuovo sua moglie, pur tra le lacrime Katie lo allontana lasciandolo in un cupo sconforto. Quando Bill scopre che tra Katie e Carter c’è più che una semplice amicizia, s’infuria, la implora nuovamente, ma lei ha ormai fatto la sua scelta. Umiliato dal doppio rifiuto “Dollar Bill” inizia a covare una rabbia pericolosa.

Eterna, perfida Sheila

Ricordate quando Sheila Carter era così come la vediamo nella foto? Erano gli Anni 90 e la “cattiva” per eccellenza di Beautiful si era appena affacciata nella soap. Trent’anni dopo, la sua interprete Kimberlin Brown posta su Instagram questa immagine per ricordare che comunque Sheila è più che mai al centro della ribalta. Dopo che il figlio Finn (Tanner Novlan) ha scoperto che la donna ha inscenato la propria morte, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) la riconosce e Sheila è costretta, ancora una volta, alla fuga.