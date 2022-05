“Beautiful”, le anticipazioni: questo dottore è un vero rubacuori

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 20 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Da quando ha fatto la sua prima apparizione a Beautiful, ha subito rubato la scena a tutti gli altri uomini della soap. E non solo. Il dottor John Finnegan, detto Finn, ha rubato anche il cuore della più bella “del reame”, ovvero Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) che ora attende un figlio da lui… A impersonare il medico più sexy che la soap più seguita del mondo ricordi, è lo statuario Tanner Novlan. Nato 36 anni fa a Paradise Hill (ossia Colle Paradiso), villaggio di 500 abitanti quasi al centro perfetto del Canada, Novlan ha ricordato così il suo “esordio” nella soap: «Sono arrivato sul set in coincidenza con le prime riprese dopo il blocco per l’emergenza Covid, e noi attori dovevamo recitare tenendoci a distanza di sicurezza. Altro che rapporto passionale e focoso con Steffy, abbiamo “concepito” un figlio senza nemmeno toccarci!». Miracoli del montaggio televisivo… E se, nella realtà, Jacqueline MacInnes Wood è davvero incinta e sta per dare alla luce il suo terzo figlio, anche a Tanner Novlan manca poco per diventare papà bis. Dopo la figlia Poppy Marie, che a luglio compirà 3 anni, infatti, l’attore sta per accogliere un maschietto con la moglie Kayla Ewell. «Da quando è nata Poppy» confida Novlan, «il mio mondo è cambiato per sempre: voglio essere il migliore papà per lei e per il bambino che sta per nascere. Questo sarà sicuramente il mio ruolo più importante, un ruolo che dura per tutta la vita!».

Intanto però è impegnato a Beautiful, dove non solo si ritroverà padre, ma vedrà abbattersi su di lui e sulla sua famiglia un ciclone davvero inaspettato. Ma è ancora presto per sapere di che cosa si tratta, la questione si porrà tra un paio di mesi. Approfittiamo, invece, per scoprire qualcosa di più su Tanner, che da bambino non avrebbe mai immaginato di approdare a Los Angeles. «Sono nato e cresciuto a Paradise Hill, che sarà un paesino, ma aveva la sua squadra di hockey su ghiaccio (in Canada è lo sport nazionale, ndr). Con questo sport ci sono cresciuto, mi ha formato e non ho mai smesso di praticarlo nemmeno qui a Los Angeles. Due volte la settimana mi infilo la divisa della mia squadra di hockey, calzo i pattini, e vado in pista dove scarico tutto lo stress. Quando torno a casa, lo dice anche mia moglie, sono più sereno e rilassato» racconta. Quindi quel fisico scolpito è tutto merito dell’hockey? Tanner è prodigo di spiegazioni: «Beh, non solo. Corro, faccio yoga e pratico allenamenti intensivi. Il segreto sta nella fase di preparazione per l’impegno sportivo: una volta che indosso l’abbigliamento “tecnico”, mi sento motivato a impegnarmi in quello che devo fare, anche se non ne ho particolare voglia». Kayla, moglie di Novlan e anche lei attrice (con una certa somiglianza con Jacqueline MacInnes Wood, per altro), condivide col marito la passione per lo sport e infatti ha un fisico perfetto anche a fine gravidanza. Affiatatissimi, Kayla e Tanner si sono incontrati nel 2010 sul set del video per la canzone Maybe (“Forse”) del gruppo rock Sick Puppies, e da quel giorno non si sono lasciati più. Nel 2015 è arrivato il matrimonio, nel 2019 la nascita di Poppy Marie, e ora, appunto, il secondo figlio. È decisamente una coppia molto più longeva rispetto a quelle che interpretano sul set. Una curiosità: Kayla Ewell era approdata a Beautiful nel ruolo di Caitlin Ramirez, ragazza amata sia da Rick sia da Thomas Forrester, tra il 2004 e il 2005, dunque ben prima di suo marito. Ora tocca a lui essere al centro della scena. Chissà se un giorno li vedremo recitare fianco a fianco…

Katherine imprenditrice

Mentre per noi l’estate si sta lentamente avvicinando, chi ha la fortuna di vivere in California può dire di viverla già. Katherine Kelly Lang, per esempio. Quando veste i panni di Brooke per Beautiful le tocca girare la maggior parte delle scene in interni, ma appena termina le riprese indossa uno dei suoi variopinti caffettani e si rilassa in giardino. L’attrice è ormai un’affermata imprenditrice di se stessa e vende anche online le sue creazioni di moda (caffettani compresi!), facendosi anche da testimonial sulla sua pagina Instagram.