“Beautiful”, le anticipazioni: qui forse ricomincia qualcosa…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Sembra proprio che l’orologio che scandisce le vicende di Beautiful stia girando in senso antiorario. Ricompaiono, infatti, personaggi da tempo lontani come Taylor (Krista Allen) e Deacon (Sean Kanan), che portano scompiglio e fanno riaffiorare rancori che sembravano sepolti nel passato. Ed è una situazione che sta mettendo in crisi perfino il matrimonio di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang). Secondo Ridge, Brooke è colpevole di aver lasciato entrare l’ex galeotto Deacon nella loro vita e in quella di Hope (Annika Noelle), che sembra subire una inaspettata fascinazione per il genitore biologico, dimenticandosi di essere stata cresciuta da Ridge come una figlia. Brooke si confida con Katie (Heather Tom) e lei, sulle prime scettica riguardo al rinato rapporto tra Hope e Deacon, invita alla fine la sorella alla tolleranza e alla comprensione ricordandole che tutti hanno diritto a una seconda chance. Così, quando Brooke trova Deacon a casa impegnato a insegnare a Hope alcune mosse di quelle arti marziali di cui è appassionato, anziché infuriarsi si unisce a loro. E, forse per la prima volta, parlando e confrontandosi, il desiderio di riconciliazione sembra toccare i cuori di tutti e tre.

Tra soap e musica

Nella nostra soap, la seducente Paris continua ad affascinare tutti gli uomini che incontra. Nella vita reale, invece, la sua interprete Diamond White sembra essere ostinatamente single, a giudicare dalle foto sui social. Niente amore, ma tanto lavoro. Diamond non è solo attrice, infatti: è anche cantante e doppiatrice di successo. La svolta, per lei, è arrivata nel 2012, quando la seconda edizione (americana) di "X Factor" le diede visibilità e fama.