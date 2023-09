“Beautiful”, le anticipazioni: Quinn e Carter trovano la felicità

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 settembre

Matrimoni mandati a monte all’ultimo minuto? Sono un classico di Beautiful. Ora ce n’è un altro. Del resto nessuno si sarebbe aspettato veramente che sarebbero andate in porto le nozze raffazzonate e volute a tutti i costi da Carter (Lawrence Saint-Victor) con Paris (Diamond White). L’avvocato non è mai stato davvero innamorato della ragazza: dopo la delusione con Zoe (Kiara Barnes), l’unica donna che davvero abbia mai amato è stata Quinn (Rena Sofer). Ricambiato, peraltro. Ma Beautiful è un grande gioco degli equivoci… Quindi che cosa succede a questo punto? Succede che Quinn aveva giurato di restare accanto a Eric (John McCook) per farsi perdonare la relazione con Carter, ma quando scopre che il marito ha da settimane una bollente love story con Donna Logan (Jennifer Gareis), si precipita da Carter che sta per dire di sì a Paris e gli confessa pubblicamente il suo amore e la possibilità per entrambi di poter vivere questa passione finalmente alla luce del sole, perché Eric ha scelto Donna. Mentre Paris rimane sola e umiliata all’altare, per i due amanti è giunto il momento di ritrovarsi e amarsi: ormai nulla può ostacolarli.

Che guardie del corpo!

Non sono forse definiti “animali da compagnia” oltre che “migliori amici dell’uomo”? Ebbene, i cagnoni di Don Diamont, lo statuario interprete di Bill Spencer, lo seguono ovunque, anche in palestra. E controllano che l’attore non faccia il furbo, tenendo d’occhio ogni minuto del suo allenamento. Diamont è un patito del fitness e trascorre ore in palestra: passata la boa dei 60 anni, vuole mantenere un fisico da fare invidia a un trentenne.