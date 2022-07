“Beautiful”, le anticipazioni: Quinn ha perso la testa per Carter

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 luglio

Povera Zoe (Kiara Barnes)! Se sapesse a chi ha affidato l’incarico di mediatrice per aiutarla a riconquistare Carter (Lawrence Saint-Victor), non dormirebbe sonni tranquilli. Qualcuno prova a metterle la pulce nell’orecchio suggerendole che Quinn (Rena Sofer) non è esattamente la più affidabile delle persone, ma la modella è convinta che l’amica stia perorando la sua causa con passione. Di passione, in effetti, Quinn ce ne sta mettendo moltissima, e Carter non è da meno. Ma in tutto questo Zoe non c’entra: dopo una serie di incontri in cui i due, dopo essersi confidati le rispettive pene d’amore, hanno stabilito un discreto livello di confidenza, Quinn e Carter sono passati a flirtare apertamente fino a che l’irreparabile è successo. Travolti da un’incontenibile desiderio i due si sono lasciati andare a un incontro ad alto tasso di erotismo. Se fossero tutti e due liberi, non ci sarebbe nulla di male. Peccato che lei sia la moglie di Eric (John McCook), capostipite della famiglia Forrester e a capo dell’omonimo impero della moda… Quinn, dunque, dice subito a Carter che quanto è accaduto è stato un errore e che la cosa non si deve ripetere. Nemmeno il tempo di finire la frase, però, che lei e lui finiscono di nuovo a letto insieme. E ora?

Donna invece…

Jennifer Gareis ha pubblicato questo suo ritratto su Instagram. Il suo sguardo furbetto bene si accompagna alla didascalia della foto: “Cosa accadrà ora tra Eric e Donna?”. L’interprete della più riservata tra le sorelle Logan, Donna appunto, ha suggerito insomma che per lei potrebbe esserci un nuovo futuro con l’ex marito Eric (John McCook). E in effetti nelle puntate italiane stiamo già cominciando a vedere un avvicinamento tra la bionda Donna e il grande patriarca della Forrester, proprio mentre Quinn, a sua insaputa, lo tradisce.