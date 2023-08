“Beautiful”, le anticipazioni: Quinn, perché non ricominciamo?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 agosto su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 agosto

Non tutto ciò che succede in Beautiful ruota attorno alle malefatte di Sheila Carter (Kimberlin Brown). Da mesi, per esempio, Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) è impegnato a capire che cosa fare della sua tormentata vita sentimentale. Dopo l’addio a Zoe (Kiara Barnes) e la fine della bollente relazione con Quinn (Rena Sofer), vissuta con grandi sensi di colpa da parte di entrambi nei confronti del marito di lei, Eric (John McCook), ora l’avvocato Carter sembra aver trovato un nuovo interesse amoroso in Paris (Diamond White). Per quanto bella, però, la giovane Buckingham non può certo competere con il fascino della matura Quinn. Carter ne è consapevole e fa in modo che lo sappia anche l’ex amante. Infatti la va a trovare in ufficio e le confessa di non averla mai dimenticata: la loro storia è stata speciale e potrebbe esserlo ancora se soltanto lei volesse. Ma Quinn, che pure nutre ancora sentimenti di passione per Carter, sta giocando la carta della moglie devota con Eric e non intende sgarrare. Peccato che non sappia che suo marito ha da settimane una torrida relazione con Donna (Jennifer Gareis). Se lo sapesse, dunque, per lei e Carter ci sarebbe ancora un futuro?

Scott il manifestante

Serie televisive a rischio a Hollywood. Gli aderenti a due importanti sindacati di sceneggiatori e di attori hanno incrociato le braccia, rispettivamente dal 2 maggio e dal 14 luglio, per ottenere contratti più vantaggiosi dalle grandi case di produzione. Scott Clifton, il “nostro” Liam, non sta scioperando (per ora, infatti, le soap opera come Beautiful non sono interessate dalla vertenza), ma per solidarietà si è unito ai colleghi che manifestano davanti agli studi.