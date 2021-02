“Beautiful”, le anticipazioni: Quinn torna a tramare

19 Febbraio 2021 | 14:26 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"



Seduttrici patentate e donne determinate a ottenere ciò che vogliono: in fondo Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) un po’ si somigliano, e infatti sono anche amiche di vecchia data, ovvero fin da quando i loro figli Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) si frequentavano da ragazzi. Per questo Quinn non se l’è mai sentita di scaricare tutte le colpe sull’amica anche quando i Forrester e gli Spencer hanno messo al bando lei e la figlia per il loro ruolo nella vicenda delle neonate scambiate. Ora, nel momento in cui Shauna le confida di essersi innamorata di Ridge, Quinn coglie la palla al balzo per contribuire a distruggere il matrimonio della sua arcinemica Brooke (Katherine Kelly Lang). Deve soltanto aiutare Shauna a far capitolare Ridge. Lui, infatti, è molto affascinato da lei, ma le confessa di essere ancora innamorato di Brooke e di non essere pronto a rinunciare a sua moglie. Quinn però ha tutte le intenzioni di spingere Ridge tra le braccia di Shauna, perché prenda per sempre il posto di Brooke nel suo cuore. Lungi dall’essersi trasformata in un agnellino dopo il matrimonio con Eric (John McCook), Quinn è dunque pronta a tornare al centro della scena e degli intrighi di Beautiful.

Che nonna, Katherine!

Dieci mesi e tanta voglia di reggersi in piedi e correre da nonna Katherine Kelly Lang, da cui ha ereditato il sorriso e la vivacità. L’attrice è giustamente orgogliosa del piccolo Reign, il suo secondo nipotino (è figlio della sua terzogenita Zoe), di cui ha pubblicato questa foto su Instagram. Sarà per la sua esperienza nella vita reale che anche nella finzione di Beautiful l’interprete di Brooke risulta così credibile nei panni di una nonna ancora giovane e affascinante.