“Beautiful”, le anticipazioni: ricordi dolci come il miele

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 dicembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Potenza dei ricordi: una goccia di miele è sufficiente a far scaturire un torrente che potrebbe trasformarsi in un fiume capace di spazzare via Quinn (Rena Sofer) dalla vita di Eric (John McCook), proprio quando lei, chiusa la parentesi sexy con Carter (Lawrence Saint-Victor), si stava rassegnando a vivere un matrimonio platonico… Non visto, Eric ascolta Donna (Jennifer Gareis) confidare a Brooke (Katherine Kelly Lang) di non averlo mai dimenticato; il vecchio Forrester, dunque, decide di entrare nella stanza dove le sorelle Logan stanno parlando ed è evidente che ha sentito tutto. Mentre Brooke si eclissa, una mortificata Donna non può che ribadirgli di essere ancora innamorata di lui e che il loro matrimonio è il ricordo più bello che ha. Il patriarca, commosso, non riesce a capacitarsi che una donna bella e sexy come lei ancora pensi a lui. Poi intravvede nella borsa di Donna un contenitore di miele a forma di orsetto: «Ricordi quando eri il mio dolce “orso”?», lei gli sussurra. E passa il dito bagnato di miele sulle labbra di Eric, i cui sensi si risvegliano improvvisamente, dopo mesi di infinito torpore. È evidente che la fiamma tra lui e Donna si è riaccesa, ma che ne sarà di Quinn?

Un divo da marciapiede

Cosa accade se Don Diamont incontra una leggenda del cinema? Beh, si fa fotografare con lui davanti al poster del film che ne lanciò definitivamente la carriera. Così il leggendario Dustin Hoffman accetta di posare col collega di Beautiful (dove l’attore impersona Bill Spencer) di fronte al manifesto di Un uomo da marciapiede (in originale Midnight cowboy), pellicola del 1969 che avrebbe poi vinto l’Oscar per il miglior film. Anche “Dollar Bill” ha i suoi idoli!