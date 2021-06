“Beautiful”, le anticipazioni: Ridge corre tra le braccia di Shauna

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 giugno al 2 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 giugno al 2 luglio

Bastano pochi minuti a Ridge (Thorsten Kaye) per archiviare il suo matrimonio con Brooke (Katherine Kelly Lang). È il tempo necessario per sferrare un pugno a Bill (Don Diamont), colpevole di aver baciato sua moglie in un momento di debolezza, e di umiliare pubblicamente Brooke davanti a parenti e amici proclamando che tra loro è tutto finito. Dietro le quinte Quinn (Rena Sofer) gongola: è grazie a lei se il bacio segreto tra Brooke e Bill è diventato di dominio pubblico e ha ottenuto l’effetto desiderato. Ora resta l’ultimo passo: fare in modo che Ridge torni tra le braccia di Shauna (Denise Richards). E non ci vuole molto… Quinn è molto diretta: rivela allo stilista che Shauna sta per lasciare Los Angeles per sempre, e Ridge glielo deve impedire, perché è lei la donna giusta per lui. Ridge segue il consiglio di Quinn: si precipita a casa di Shauna, la trova intenta a fare le valigie, e le racconta quello che è successo con Brooke. Le confessa di essere rimasto profondamente deluso da sua moglie e ricorda invece con piacere i momenti passati con lei. Così l’invita a non partire e, per essere più convincente, la prende tra le braccia e la bacia.

Due vite... diverse

Sorridente sotto la mascherina, Heather Tom si è sottoposta alla seconda dose del vaccino anti-Covid19 e si è unita alla lunga fila delle celebrità che hanno pubblicato su Instagram un selfie con il certificato vaccinale. Se le cose nella realtà vanno a gonfie vele per l’attrice che interpreta Katie, non altrettanto si può dire del suo personaggio: scoperto l’ennesimo tradimento del marito Bill, si appresta a lasciarlo, nonostante lui la implori di ripensarci.