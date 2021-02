“Beautiful”, le anticipazioni: Ridge e Shauna finalmente insieme

12 Febbraio 2021 | 12:27 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 febbraio

La rottura tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang), ormai nell’aria da settimane, adesso diventa ufficiale. La coppia più longeva e testarda di Beautiful (nove volte sposi, tra matrimoni validi e no) si dice addio per l’ennesima volta. Appena girato l’angolo della casa che divideva con la moglie, rimasta a disperarsi in solitudine, Ridge trova pronta ad attenderlo la donna che negli ultimi tempi lo ha fatto vibrare di passione: Shauna (Denise Richards). Se finora i loro incontri si erano limitati a qualche focoso bacio rubato, ora che lo stilista ha detto addio a Brooke, lui e Shauna possono lasciarsi andare a qualcosa di decisamente più “intimo”. Lasciata Brooke, a cui non poteva più perdonare l’aperta avversione nei confronti di suo figlio Thomas (Matthew Atkinson), Ridge si sente finalmente sollevato da un peso. Quello che desidera, ora, è di essere amato, senza più sentirsi sotto accusa. Shauna è pronta a dargli questo amore “incondizionato”. E in più si è sempre dimostrata molto comprensiva nei confronti di Thomas… Insomma, non c’è più nulla che trattenga Ridge dal lasciarsi andare a questo nuovo amore.

Don tra i “miti”

Per rendere omaggio ad Hank Aaron (secondo da destra), asso del baseball scomparso a 86 anni, Don Diamont ha pubblicato questa foto degli Anni 90. Il nostro Bill Spencer posa con lui e altri due miti dello sport mondiale: Muhammad Ali (1942-2016, a sinistra), il più grande pugile peso massimo di sempre, e Oscar Robertson (82), che guidò la nazionale Usa di basket all’oro nelle Olimpiadi di Roma (1960) e fu poi una stella del campionato professionistico.