“Beautiful”, le anticipazioni: Ridge fa la sua scelta: torna da Taylor!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 febbraio

Non è stato sufficiente per Brooke (Katherine Kelly Lang) precipitarsi ad Aspen per cercare di convincere Ridge (Thorsten Kaye) a non lasciarla. Tra i romantici panorami di montagna, Forrester ha fatto la sua scelta. Una scelta in cui non c’è più spazio per Brooke, ma solo per Taylor (Krista Allen). Taylor, stanca di essere la “seconda scelta” di Ridge, aveva espresso tutti i suoi dubbi all’ex marito. Ora però, dopo l’incontro con Brooke, Ridge torna da lei e le proclama tutto il suo amore, scongiurandola di tornare con lui, perché questa volta sarà per sempre. Nel frattempo Brooke è disperata e annega nelle lacrime tutto il suo dolore per la perdita del marito. La Logan non riesce a capire che cos’abbia fatto di tanto grave da meritarsi un addio come questo. Quando Ridge la esorta a essere onesta e a dire la verità, Brooke non sa davvero a che cosa si riferisca. Noi, invece, sappiamo che il marito crede che sia stata lei a mandare a casa Forrester gli operatori dei servizi sociali per controllare la situazione di Douglas (Django Ferri)… Ma quella telefonata è stata soltanto un’abile manovra di Thomas (Matthew Atkinson) per incastrare Brooke e far tornare il padre con Taylor. Ed è riuscita perfettamente.

Steffy la trionfatrice

Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) è raggiante tra gli uomini della sua vita: il marito Finn (Tanner Novlan) e il padre Ridge (Thorsten Kaye). Ha tutti i motivi per essere felice: col fratello Thomas (Matthew Atkinson) è riuscita nell’impresa, che sembrava impossibile, di riunire la loro famiglia originale, facendo tornare insieme dopo anni papà Ridge e mamma Taylor. Perciò questa foto non poteva non finire sui social dei fan di Beautiful.