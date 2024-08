“Beautiful”, le anticipazioni: Ridge racconta il segreto di Bill

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 agosto su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 agosto

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Mentre il destino di Sheila (Kimberlin Brown) è ancora incerto, Ridge (Thorsten Kaye), sicuro che la donna sia ormai nelle mani dell’FBI, affronta la sua famiglia per raccontare finalmente quello che è successo. È una sorta di “vertice” della Forrester, a cui per caso è presente anche Stephen (Patrick Duffy), il padre delle sorelle Logan che è di passaggio a Los Angeles. Per prima cosa, tutti vogliono sapere come mai Ridge sia praticamente sparito da giorni. Quando lo stilista sta per spiegare le ragioni della sua assenza, viene raggiunto da Bill Spencer (Don Diamont). Lo sconcerto è generale: l’imprenditore non è benvenuto a casa Forrester proprio per la sua relazione con Sheila Carter, considerata da tutti inappropriata e inspiegabile. Ma è proprio Ridge, eterno rivale e nemico di Spencer, a chiedere di ascoltare prima di giudicare, arrivando a definire Bill “un eroe” per aver contribuito alla cattura di Sheila. Da Eric (John McCook) a Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen), sono tutti increduli e perplessi: dunque in queste settimane Bill avrebbe solamente finto di amare la Carter? E perché mai? La verità lascerà tutti di stucco.

Cicogna in casa Atkinson

Sono trascorsi soltanto nove mesi dal novembre 2023, quando Matthew Atkinson, l’interprete del tormentato Thomas di Beautiful, ha sposato la fidanzata Brytnee Ratledge in una splendida cerimonia sul lago Tahoe, sulle montagne del Nevada, alla presenza di tutto il cast della soap. Ora la coppia annuncia con questo tenero scatto pubblicato su Instagram di essere in “dolce attesa”: il bebè (non si sa ancora se sarà maschio o femmina) nascerà il prossimo ottobre.