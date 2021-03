“Beautiful”, le anticipazioni: ritorna in scena Zoe e…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 marzo

Alla ricerca di informazioni che li aiutino in qualche modo a decifrare le reali intenzioni di Thomas (Matthew Atkinson) nei confronti di Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), fanno visita al suo amico Vinny (Joe LoCicero). A casa sua, però, con loro grande sorpresa trovano Zoe (Kiara Barnes), che era sparita dai radar della famiglia Forrester dopo essere stata indirettamente implicata nel caso dello scambio di neonate. Liam e Steffy chiedono a Zoe che cosa sappia dei sentimenti che Thomas prova per Hope, e lei conferma che ne è ancora profondamente ossessionato. Scoprono anche che la ragazza è in attesa di notizie da Thomas in merito a un suo reinserimento alla Forrester. A quel punto entrambi hanno lo stesso pensiero: perché non assecondare il desidero di Zoe di tornare in azienda? Potrebbero sfruttare la sua presenza al fianco di Thomas per sapere sempre esattamente che cosa ha in mente… Ma mentre Steffy e Liam pensano di avere fatto la mossa giusta per incastrare Thomas, quest’ultimo sta già mettendo a punto una nuova strategia che prenderà tutti in contropiede. A partire proprio da Zoe.

Jacqueline è mamma!

Con questa tenerissima foto Jacqueline McInnes Wood, la Steffy di Beautiful, ha annunciato su Instagram di essere diventata mamma per la seconda volta: lui è Lenix, nato il 21 febbraio. Dopo una gravidanza molto “social”, l’attrice canadese ha accolto il suo secondogenito insieme con il piccolo Rise (nato a marzo del 2019) e il marito Elan Ruspoli. Oltre ai suoi fan, i primi a farle gli auguri sono stati naturalmente tutti i colleghi del cast della soap.