“Beautiful”, le anticipazioni: scatta l’ora della vendetta

09 Ottobre 2020 | 14:34 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 ottobre

Ricordate Vinny (Joe LoCicero), l’amico spacciatore che aveva dato a Thomas (Matthew Atkinson) le pasticche per drogare Liam (Scott Clifton)? È proprio a casa sua che il giovane Forrester ha trovato rifugio. Questo dopo la scazzottata sul tetto con Spencer, che ha scoperto la verità sulla piccola Beth. Tutti lo stanno cercando: chi per fargliela pagare come Liam e Hope (Annika Noelle), chi, invece, per aiutarlo come il padre Ridge (Thorsten Kaye). Ma Thomas adesso vive in un “mondo parallelo” dove non conta la verità, ma una versione distorta dei fatti: quella a cui lui si aggrappa alimentando la propria rabbia e alternando propositi di vendetta a momenti di furia distruttiva. Il ritratto di Hope sul cellulare gli ricorda che era a un passo dall’ottenere quello che aveva sempre voluto: il perfetto legame con la donna della sua vita. E chi è stato a rovinare tutto, a portare alla luce una verità che avrebbe fatto meglio a restare sepolta? Il piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri). Thomas ora non lo vede più come un figlio, ma come un piccolo traditore… Poi, risvegliatosi dai suoi deliri, prende una drastica decisione. Hope è ancora a tutti gli effetti sua moglie e lui ha tutte le intenzioni di riprendersela!

Carter è protagonista!

Da sette anni Lawrence Saint-Victor è nel cast di Beautiful. Se si esclude una breve love story con Maya (Karla Mosley), il suo personaggio Carter Walton, l’avvocato dei Forrester, è noto più che altro come il celebratore dei matrimoni della soap. Da qualche settimana, però, l’attore è protagonista in una nuova “storia” all’interno della serie che i suoi fan apprezzano molto. Noi la vedremo tra un annetto. Lui ne va fiero ora, tanto da fotografarsi di fronte agli studi Cbs.