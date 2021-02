“Beautiful”, le anticipazioni: scatta un nuovo piano

05 Febbraio 2021 | 12:14 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"



Thomas (Matthew Atkinson) è baciato da una fortuna sfacciata. Tra tante vasche contenenti acido, lui è riuscito a cadere nell’unica contenente acqua saponata e se l’è cavata con una leggera irritazione agli occhi. In compenso ha fatto prendere un bello spavento a Hope (Annika Noelle) e a Brooke (Katherine Kelly Lang), che lo credevano morto. Il giovane Forrester racconta l’avventura da cui è reduce alla sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che non si capacita di come lui sia riuscito a far soffrire così Hope. Tuttavia Steffy non è affatto convinta della sua scelta di firmare per l’affido condiviso di Douglas (Henry Joseph Samiri), così come nemmeno Liam (Scott Clifton) crede che questa sia una buona idea. Thomas invece è convinto di avere fatto la mossa giusta. L’affido condiviso farà si che, per il bene di Douglas, lui e Hope si vedano sempre più spesso ed è certo che lei provi ancora qualcosa per lui. Hope sarà di nuovo sua, ricostruiranno il matrimonio e saranno una vera famiglia con Douglas. Steffy ribatte che non sarà così facile separare Hope da Liam, ma Thomas non ha dubbi. E lo dimostrerà.

Un amore misterioso

Annika Noelle è sempre stata molto riservata sulla vita privata. Stavolta, però, l’interprete di Hope ha scatenato il gossip a Hollywood con questa foto su Instagram corredata dalla didascalia «E lei ha detto sì». Niente di più: in primo piano la sua mano, con un prezioso “brillo” all’anulare, stringe la mano del misterioso fidanzato che, volutamente, non si vede in volto. C’è chi scommette sul musicista Zach Fischer, al suo fianco già nel 2017. Sarà davvero lui?