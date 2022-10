“Beautiful”, le anticipazioni: segreti e ricatti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Un colpo di scena tira l’altro in questa fase delle vicende di Beautiful. Durante un drammatico faccia a faccia tra Jack Finnegan (Ted King) e Sheila (Kimberlin Brown) veniamo a scoprire che sono proprio loro due i genitori naturali di Finn (Tanner Novlan). Una cosa, questa, che Li (Naomi Matsuda), la moglie di Jack, ignora. E se i Forrester al completo, con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) in testa, hanno accettato di buon grado la rivelazione che Finn fosse stato adottato, sono invece rimasti choccati sapendo che Sheila è la sua madre biologica. Come la prenderebbero ora, se sapessero che il giovane e brillante medico è il frutto di una relazione “clandestina” tra Sheila e Jack? E, soprattutto, come la prenderebbe Li? Finnegan, dunque, supplica l’ex amante di tenere la bocca chiusa e di non rovinargli la vita. Ma lei lo mette di fronte a un ricatto: il loro segreto resterà tale se lui farà in modo di combinarle un incontro con Finn. Sheila, infatti, vuole assolutamente conoscere suo nipote, il piccolo Hayes, e tenerlo almeno una volta tra le braccia. Messo alle strette, Jack capitola: in cambio del silenzio di Sheila s’impegna a combinare l’incontro. Ma non sarà una cosa semplice. Se Steffy lo sapesse…

Il futuro di Shauna

Non basta essere bellissimi come Denise Richards per garantirsi un posto fisso a Beautiful: il suo personaggio, l’intrigante e dolce Shauna, infatti è da un po’ ai “margini” della soap. Vero è che per un’attrice come lei l’uscita da Beautiful non equivarrebbe alla disoccupazione, ma che peccato non vederla più… Per non pensare a queste tristezze, comunque, Denise s’è concessa una vacanza italiana visitando anche la Grotta Azzurra di Capri col marito Aaron Phypers.