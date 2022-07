“Beautiful”, le anticipazioni: Shauna mente per salvare Quinn

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 luglio

Chi la fa l’aspetti, si potrebbe dire pensando alle disavventure amorose di Zoe (Kiara Barnes). Se non avesse flirtato con Zende (Delon De Metz) a quest’ora sarebbe la fortunata consorte di Carter (Lawrence Saint-Victor), uno degli uomini più potenti e desiderati di Los Angeles. È quindi anche per colpa sua se l’atletico direttore generale della Forrester è finito a letto con Quinn (Rena Sofer), che la povera Zoe aveva inviato dall’ex fidanzato sperando di convincerlo a tornare con lei. I due, invece, sono stati travolti dalla passione e Zoe li ha quasi scoperti insieme. In verità ha solo capito che Carter si stava intrattenendo con una donna, perché Quinn ha fatto giusto in tempo a nascondersi sotto il letto lasciando comunque in bella vista la sua giacca rossa di pelle. Quando più tardi, alla Forrester, Zoe va da Carter per un chiarimento, lo trova insieme a Quinn e Shauna (Denise Richards) e, su una sedia, nota subito la famosa giacca. A quel punto Zoe lancia la sua accusa: “Quella appartiene alla donna che era con te!”. Per salvare Quinn, Shauna afferra la giacca e finge di essere lei l’amante di Carter: del resto, sono entrambi single, che c’è di male? Zoe rimane di stucco e si rivolge a Quinn, che giura di aver scoperto solo in quel momento la loro tresca!

Saluti da Monte Carlo

Da anni la “delegazione” di Beautiful è uno degli ospiti più attesi al Festival della Televisione di Monte Carlo. La coppia più bella ammirata all’edizione appena conclusa è stata quella composta da Tanner Novlan e Jacqueline MacInnes Wood, entrambi neo genitori (lui per la seconda volta, lei per la terza). Per i loro personaggi nella soap, Finn e Steffy, si avvicinano tempi burrascosi ed eventi “ai confini della realtà”. E non sono le uniche novità: ve ne parleremo!