“Beautiful”, le anticipazioni: Sheila adesso è in trappola

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14)







Le anticipazioni della settimana dall'8 al 14 luglio

Ci vuole tutto il coraggio di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), spalleggiata da Taylor (Krista Allen) e Ridge (Thorsten Kaye), per attirare Sheila (Kimberlin Brown) in un tranello allo scopo di farle confessare l’omicidio di Finn (Tanner Novlan). Ormai, infatti, si è dissipato il velo sulla tragica notte in cui Sheila ha prima ucciso il suo stesso figlio (che faceva scudo a Steffy con il proprio corpo) e poi ha rivolto l’arma contro la giovane Forrester sparandole a sangue freddo. Ora manca solo la sua confessione per poterla consegnare alla polizia. Taylor, dunque, convince Sheila ad andare alla casa sulla scogliera per vedere il nipotino Hayes. Una volta arrivata, però, Steffy mette la perfida donna con le spalle al muro, fino a che lei, stanca di continuare a mentire, confessa. Non prima, comunque, di aver rivelato a Ridge di essere stata ancora lei a far bere Brooke (Katherine Kelly Lang) nella caotica serata di Capodanno; Sheila, poi, accusa Steffy di averla provocata fino a spingerla a spararle. Nel suo lucido delirio, quindi, Sheila si sente una vittima e incolpa la nuora anche della morte di Finn. Alla fine, vedendosi perduta, tenta la fuga, ma la polizia, avvertita dai Forrester, l’aspetta al varco.

Una famiglia in rosa

Al momento le vicende di Wyatt, il suo personaggio, sono in secondo piano nelle trame di Beautiful, e così Darin Brooks ne approfitta per dedicarsi alla sua bellissima famiglia tutta al femminile, con cui si presenta in questo scatto postato su Instagram. Eccolo dunque con la moglie e collega Kelly Kruger, sposata nel 2016, la primogenita Everleigh Jolie e la sorellina Gemma Wynter. Darin e Kelly si sono incontrati sul set di una soap nel 2010.