“Beautiful”, le anticipazioni: Sheila e Brooke, è la resa dei conti?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 luglio







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 luglio

Eccola l’infida Sheila Carter (Kimberlin Brown), finalmente con la divisa da carcerata e non più in grado di nuocere ai Forrester e a chiunque abbia la sventura di essere imparentato con loro. Brooke (Katherine Kelly Lang) non resiste alla tentazione di andare a incontrare in carcere la donna che tanto dolore ha causato a lei e alla sua famiglia. Vuole guardare negli occhi colei che l’ha fatta ubriacare con un sotterfugio per farla ricadere nell’alcolismo e allontanarla da Ridge (Thorsten Kaye). E qual era il motivo? Vendicarsi di Brooke che voleva tenerla lontana dalla famiglia di suo figlio Finn (Tanner Novlan) e della moglie Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Oggi Sheila lo ammette senza vergogna. Anzi, sfida Brooke dicendole che lo rifarebbe. Quanto alla notte in cui ha accidentalmente ucciso Finn e poi, a sangue freddo, ha sparato a Steffy, ammette invece che quei momenti la perseguiteranno per sempre. Brooke la guarda con disprezzo e si augura che non esca mai più di prigione. Ma lei, beffarda, sibila “Non contarci”. Un brivido corre lungo la schiena di Brooke (e lungo la nostra): Sheila finirà davvero i suoi giorni in galera da assassina?

Ricomincio da me

Nuova vita per Annika Noelle, l’interprete di Hope Logan. La riservatissima attrice ha alzato raramente il velo sulla sua vita privata. Lo ha fatto nel 2021 per annunciare, con grande pudore, di avere perso due bambini alle prime settimane di gravidanza. Accanto a lei c’era un misterioso fidanzato. Insieme, però, non sono riusciti a superare il dolore di quella perdita e oggi Annika rivela su Instagram che anche la loro storia è arrivata al capolinea.