“Beautiful”, le anticipazioni: Sheila nel mirino dell’FBI

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 luglio

Dopo avere dichiarato per l’ennesima volta il suo amore a Sheila (Kimberlin Brown) ed essersi comportato come un amante geloso, ecco che arriva un colpo di scena! Vediamo, infatti, Bill Spencer (Don Diamont) incontrarsi con Ridge (Thorsten Kaye) e confessargli che non ne può più di fingersi innamorato di quella strega di Sheila, di non vedere l’ora di poterla incastrare e farla finire in galera per sempre! Ma la cosa più sorprendente è che i due uomini, che di solito non si sopportano, stanno combattendo una battaglia comune per far cadere in trappola la dark lady, in collaborazione nientemeno che con l’FBI. L’incontro tra Bill e Ridge avviene infatti in un furgone della Polizia federale attrezzato per intercettare in audio e in video i sospetti di reato. E, in questo caso, a essere spiata è proprio la terribile Sheila. La quale nel frattempo sta “tradendo” Bill con Deacon (Sean Kanan), ma è probabile che questo non sia un segreto grazie alle telecamere dell’FBI. L’obiettivo è che, durante le intercettazioni, Sheila si tradisca e confessi una delle sue innumerevoli malefatte. Se accadesse, potrebbe essere nuovamente arrestata.

Come tre ragazzine

Passano gli anni, tutte hanno superato gli “anta”. Una di loro, l’incredibile Katherine Kelly Lang è pure nonna. Heather Tom ha un figlio, mentre Jennifer Gareis ne ha due. Ma a vederle così supersexy su una spiaggia californiana dove stanno posando per una sessione fotografica, verrebbe da dire che per le interpreti di Brooke, Katie e Donna il tempo che passa sia soltanto una convenzione. Lunga vita alle sorelle Logan!