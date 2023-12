“Beautiful”, le anticipazioni: Sheila non vuole darsi per vinta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 16 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 16 dicembre

Preparatevi, perché Sheila Carter (Kimberlin Brown) non ha finito di stupirci. Del resto, una che è giunta al punto di sparare a figlio e nuora, evadere dal carcere, inscenare la propria morte, arrivando ad amputarsi un dito del piede, e “rinascere” con una nuova identità è capace di tutto. La sua ultima follia è tentare di introdursi in casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan), camuffata da Lina, con parrucca rosso fuoco e maschera di silicone. «Eppure Sheila ha solo bisogno di affetto e di sentirsi amata» dice di lei Kimberlin Brown, l’attrice che la interpreta da oltre trent’anni. Sheila, infatti, è persuasa del fatto che suo figlio in fondo la ami: d’altra parte, mentre li spiava dalla finestra, ha sentito Finn dire a Steffy di essere grato a Sheila per averlo messo al mondo, visto che se no non si sarebbero mai incontrati e non avrebbero avuto un figlio.

Non è esattamente una dichiarazione d’amore alla madre biologica (che il giovane medico oltretutto crede morta), ma a Sheila basta per immaginarsi un futuro riunita a Finn e al piccolo Hayes. Sta di fatto che Deacon (Sean Kanan) la sorprende in procinto di introdursi a casa del figlio e riesce a fermarla in tempo: ci manca solo l’effrazione alla lunga serie di reati che la riporterebbero, qualora venisse smascherata, in galera! E lui, Deacon, la seguirebbe a ruota nel momento in cui si venisse a sapere che l’ha aiutata a vivere sotto falsa identità. Finora, infatti, è l’unico a sapere che non è morta.

Con fatica Deacon riesce a rimandarla a casa, giusto in tempo per trovarsi faccia a faccia con Steffy nel giardino di casa. L’uomo si giustifica dicendo che voleva accertarsi che lei e Finn stessero bene: nel vicolo del Giardino era stato proprio lui a trovarli agonizzanti e a chiamare i soccorsi. Steffy lo ringrazia per l’attenzione e lo invita a entrare in casa, ma lui si defila con una scusa. Deacon ha ben chiaro di dover tenere d’occhio Sheila prima che ne combini un’altra…

Lei, infatti, non ha nessuna intenzione di darsi per vinta. «Povera Sheila, ha avuto un’infanzia difficile e drammatica» prosegue Kimberlin Brown. «Quantomeno è quello che sin dal principio io mi sono raccontata come attrice. Per comprendere la fame d’amore mista a follia di questo personaggio, e risultare convincente nell’interpretarlo, ho dovuto convincere me stessa che dovesse avere avuto grossi traumi nel suo passato. E ha funzionato, credo». L’attrice arriva addirittura a ipotizzare che un giorno la storia da lei immaginata per Sheila possa essere svelata nelle trame della soap. Di una cosa Kimberlin è certa: l’abilità di seduttrice sempre dimostrata da Sheila fa parte del suo bisogno di essere amata. E Deacon non sarà l’ultimo uomo a cadere vittima del suo fascino