“Beautiful”, le anticipazioni: Sheila si prepara alla guerra

dal 18 al 24 febbraio







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 febbraio

Se c’è una cosa che i fan di Beautiful sanno bene, è che Sheila Carter (Kimberlin Brown) non va mai sottovalutata. Soprattutto quando si sente messa alle corde, perché quello è il momento in cui diventa più pericolosa e reagisce contrattaccando. Così, mentre la famiglia allargata Forrester-Logan sta festeggiando il Giorno del Ringraziamento (una festa nazionale americana, celebrata il quarto giovedì di novembre, ndr) col tradizionale pranzo, Deacon (Sean Kanan) si ritrova nella camera d’albergo di Sheila. I due ragionano su come sarebbe stato bello se anche loro avessero partecipato alla festa; invece sono stati messi da parte come “estranei” e non possono né vedere i loro figli Hope (Annika Noelle) e Finn (Tanner Novlan), né possono coccolare i nipotini. Se Deacon è riuscito a far breccia nel cuore di Hope, Sheila deve invece giocare in attacco per conquistare definitivamente suo figlio Finn, dopo aver neutralizzato (anche se non è ancora chiaro come) la nuora Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Per sconfiggere la nuora, dunque,Sheila propone un’alleanza a Jack (Ted King), padre naturale di Finn, recentemente cacciato di casa dalla moglie.

