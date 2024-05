“Beautiful”, le anticipazioni: Sheila si salva ancora una volta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Sono momenti drammatici quelli che si trovano a vivere Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) nell’ufficio del giudice che deve convalidare l’arresto di Sheila Carter (Kimberlin Brown). Un attimo prima di entrare nell’ufficio del magistrato, la coppia viene avvicinata da Bill Spencer (Don Diamont). Bill intima loro di non sporgere denuncia contro Sheila per tentato omicidio, se non vogliono veder finire dietro le sbarre anche Taylor (Krista Allen). Anni addietro, infatti, la madre di Steffy ha sparato a Bill e lui ha mantenuto il silenzio sulla vicenda. Ora, quindi, tocca loro fare lo stesso. Quando Sheila si presenta in manette davanti al giudice accompagnata dal suo legale, l’avvocato Russell (Rodney Van Johnson), e scortata da un agente, accade dunque l’impensabile. Il ricatto di Bill ha effetto! Prima Finn e poi Steffy, sia pure scossa e in lacrime, dicono di non avere nessuna accusa da muovere a Sheila. Steffy, tuttavia, si rifiuta di recitare anche il ruolo della nuora che perdona la suocera e le augura di finire comunque in carcere, dove merita di stare. Senza la testimonianza accusatoria di Finn e Steffy, però, il giudice non ha altra scelta che chiudere il caso. E così la perfida Carter se ne va a testa alta, liberata dalle manette e con un ghigno sul volto che non lascia presagire nulla di buono.

Brooke ci riprova

Quest’anno Beautiful ha fatto il pieno di candidature ai premi Emmy per il Daytime, gli Oscar delle trasmissioni tv che vanno in onda di giorno. In lizza ci sono John McCook (Eric), Thorsten Kaye (Ridge), Scott Clifton (Liam), Annika Noelle (Hope), Jennifer Gareis (Donna) alla sua prima candidatura… E Katherine Kelly Lang, da 37 anni nella soap e giunta alla quinta “chiamata”. L’interprete di Brooke, però, non ha ancora mai vinto. Dunque tifiamo per lei: sarà finalmente la volta buona?