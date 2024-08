“Beautiful”, le anticipazioni: si festeggia la puntata 9.000

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Nel mese di aprile dello scorso anno "Beautiful" ha raggiunto un traguardo eccezionale mandando in onda negli Stati Uniti la puntata numero 9.000. E per celebrare la ricorrenza, gli sceneggiatori hanno fatto cadere proprio in quella puntata anche il compleanno di Steffy Forrester, facendolo coincidere con quello dell’attrice che la interpreta, Jacqueline MacInnes Wood. Noi, in ritardo di oltre un anno con la messa in onda, vedremo questa puntata solo ora. E per un episodio si è deciso che l’imperativo era quello di festeggiare. Così Steffy si ritrova in ufficio a spegnere le candeline della torta di compleanno fatta recapitare da papà Ridge (Thorsten Kaye). Ma il vero party sarà quello organizzato per lei nella casa sulla scogliera da Finn (Tanner Novlan), circondata da figli, parenti e amici, ma soprattutto dall’amore di suo marito. Intanto, fuori dal set, veniva allestito un party per gli attori, gli sceneggiatori e i registi, con una enorme torta sulla quale campeggiava il numero 9.000. A fare gli onori di casa è stato il produttore della soap, Bradley Bell.

Aperitivo vista Duomo

Gli attori di "Beautiful" amano l’Italia, si sa. Ashley Jones e Katherine Kelly Lang, che nella soap interpretano Bridget e Brooke (figlia e madre), sono entrambe passate dalla villa toscana di Luca Calvani, hanno fatto una crociera nello Ionio con i rispettivi partner e non hanno perso l’occasione di fermarsi qualche giorno nella capitale della moda, Milano, concedendosi un aperitivo con vista sulle guglie del Duomo.