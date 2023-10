“Beautiful”, le anticipazioni: signori, Sheila è morta…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 ottobre al 3 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

La notizia che il detective Sanchez (Jeremy Ray Valdez) riferisce agli attoniti membri della famiglia Forrester, da lui stesso riuniti per l’occasione, è di quelle che lasciano senza parole: Sheila Carter (Kimberlin Brown) è morta, dilaniata da un orso sulle montagne attorno a Los Angeles dove, presumibilmente, aveva cercato rifugio per sfuggire alla polizia. Quello che i Forrester non sanno è che la fuggitiva prima aveva cercato rifugio da Deacon (Sean Kanan)… Ma cosa sia accaduto dopo è un mistero: che lui l’abbia cacciata di casa, non volendo avere più nulla a che fare con lei? Sta di fatto che Sanchez mostra quelle che sembrano essere prove inconfutabili della morte di Sheila: foto di resti umani, e poi sangue e capelli ritrovati tra i boschi e che l’esame del dna attribuisce alla perfida donna. Non solo: macabro particolare, Sanchez mostra anche un dito di un piede di Sheila ritrovato intatto. Li (Naomi Matsuda) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sono al contempo sconvolte e sollevate. Finn (Tanner Novlan), invece, pur odiando la sua madre biologica per tutto quello che ha fatto a lui e alla moglie, è annichilito da una fine tanto violenta. Alcuni dei presenti, però, sono scettici. In passato, infatti, Sheila ha già fatto credere di essere sparita per poi ricomparire miracolosamente: ora, dunque, sarà morta davvero o è una messa in scena?

In cucina con la mamma

Che ci fa Darin Brooks, l’interprete di Wyatt, con la moglie Kelly Kruger e le due figlie Gemma e Everleigh, nel bel mezzo di quello che sembra essere un “incidente” in cucina? La divertente immagine serve a pubblicizzare la pagina Instagram di ricette senza glutine di Kelly, anche lei attrice, ma al momento più impegnata a fare la mamma e a creare piatti nutrienti e salutari per tutta la famiglia e per i suoi 170.000 follower.