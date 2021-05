“Beautiful”, le anticipazioni: solo tu sei la mia mamma!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Povero piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri)! Come se la vita non fosse già stata abbastanza crudele con lui portandogli via prematuramente la mamma, ora è alla mercé di un padre che non esita a sfruttarlo per raggiungere i propri scopi. Thomas (Matthew Atkinson), infatti, sa che l’unico modo per convincere Hope (Annika Noelle) a cedere alle sue avance e a ritornare a vivere con lui e Douglas, è proprio farlo attraverso il bambino, che la considera la sua seconda mamma. Del resto, lo dice anche la legge, che ha affidato a Thomas e Hope la custodia congiunta del bimbo. L’equilibrio precario su cui si reggeva questo accordo, cade però nel momento in cui Thomas, davanti a tutta la famiglia riunita per l’occasione, chiede in ginocchio a Zoe (Kiara Barnes) di sposarlo e lei accetta. Douglas ha un crollo nervoso e si rifugia tra le braccia di Hope, confidandole che non vuole e non può considerare Zoe la sua nuova mamma, perché solo lei lo è. Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di far capire alla figlia che quella messa in atto da Thomas è solo una sceneggiata, allo scopo di riconquistarla. Ma Hope, per il bene di Douglas, finirà per cedere?

Courtney nella natura

Mentre la sua Sally Spectra è alle prese con la diagnosi di un male incurabile ed è pure stata lasciata dal fidanzato Wyatt, nella realtà per Courtney Hope questo è un periodo d’oro. L’attrice texana ha postato questa foto che le ha scattato il promesso sposo Chad Duell durante una escursione nello spettacolare Zion Park, nello Utah. Ambientalista e animalista convinta, Courtney sfoggia un fisico scolpito dalla danza e dal pilates.