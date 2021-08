“Beautiful”, le anticipazioni: sono io la nuova signora Forrester!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 agosto su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 agosto

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Dopo qualche puntata di “scomparsa”, rientra in scena Shauna (Denise Richards) e sono fuochi d’artificio! La Fulton, infatti, si presenta a villa Forrester e dice di essere tornata a Los Angeles per stare accanto a «suo marito» Ridge (Thorsten Kaye). Eric (John McCook) è allibito; Quinn (Rena Sofer) sorride sorniona, lasciando intendere di non essere sorpresa; il diretto interessato Ridge, invece, pensa a uno scherzo… «Ma come, non ricordi?», incalza Shauna, che rievoca la loro notte molto brava e molto “alcolica” a Las Vegas. Nella notte fecero anche tappa in una cappella per nozze last minute dove vennero uniti in matrimonio, e Shauna ha in mano i documenti che provano la legalità della cerimonia. Lo stilista è confuso, non ricorda quasi nulla di quella notte, ma di una cosa è certo: quel matrimonio dev’essere nullo, perché lui è ancora sposato con Brooke (Katherine Kelly Lang). I documenti del divorzio, firmati da entrambi, non sono mai stati ufficializzati. Shauna lo corregge: ci ha pensato lei a consegnarli al giudice di pace, prima che procedesse a dichiararli marito e moglie. Ora è lei la nuova signora Forrester. Con buona pace di Brooke.

Che barba, Matthew

Da quando Matthew Atkinson è stato in vacanza sulle montagne della California, ha deciso di non abbandonare questo look barbuto inedito per il pubblico italiano, abituato al volto “pulito” del suo Thomas… Thomas che proprio nelle puntate di questi giorni riappare a casa della sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), appena dimessa dall’ospedale, e le annuncia di essere tornato per stare accanto al piccolo Douglas.