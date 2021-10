“Beautiful”, le anticipazioni: Steffy, adesso ascolta tuo padre!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 ottobre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Da sempre Ridge Forrester (Thorsten Kaye) è peggio di una chioccia per i suoi figli: è sempre pronto a difenderli a oltranza, anche di fronte alle peggiori evidenze. Ma così come si era dovuto arrendere di fronte alle follie di Thomas (Matthew Atkinson), è ora costretto a capitolare anche con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Dopo il “pressing” combinato di Liam (Scott Clifton), che ha trovato Steffy svenuta imbottita di farmaci, e Finn (Tanner Novlan), che nella sua veste di medico riconosce molto bene la tossicodipendenza, Ridge deve arrendersi e, invece di giustificare la figlia come sarebbe solito fare, invita energicamente Steffy a non lasciarsi andare in questo modo. E glielo dice non solo per il suo bene, ma anche per quello della piccola Kelly, che ha bisogno della sua mamma, ma non in queste condizioni penose. Ridge non può credere che Steffy sia arrivata a minacciare con un coltello Hope (Annika Noelle) accusandola di avere rapito sua figlia. È ora di passare ai fatti. Steffy, distrutta e in lacrime, finalmente crolla e sembra comprendere la grave situazione nella quale si trova. Sfinita, guarda Ridge e gli dice di essere pronta ad affrontare un percorso di riabilitazione.

Il “re” è sempre lui

Personaggi e attori vanno e vengono da Beautiful, ma il “re” è sempre Eric Forrester, presente dalla prima puntata e sempre col volto di John McCook. Visto che ogni re ha la sua regina, questa è Brooke (Katherine Kelly Lang, unica con McCook nel cast fin dal 1987. Brooke compare in questa nuova foto con Eric/John insieme con le sue sorelle Katie (Heather Tom, al centro) e Donna (Jennifer Gareis, a sinistra), che, come Brooke, è stata sposata con Eric.