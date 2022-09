“Beautiful”, le anticipazioni: Steffy e Finn pronti al “sì”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 settembre

Se c’è una cosa che i Forrester sanno organizzare con sorprendente rapidità, sono i matrimoni. Abiti e addobbi non sono un problema, e la location è quasi sempre la villa di famiglia. Il problema, semmai, è che ogni matrimonio dev’essere preceduto da una buona dose di complicazioni. Nel caso delle attesissime nozze tra Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), c’è da sciogliere il piccolo grande mistero che ancora grava tra i ragazzi, ovvero le origini di Finn. Il buon medico dovrà finalmente parlare dei suoi genitori alla promessa sposa! Ora scopriamo tutta la verità: Finn non ha mai voluto dire a Steffy di essere un figlio adottivo. Ma alla giovane Forrester questo non interessa, e le è ancora più chiaro quando conosce i futuri suoceri. È proprio il padre di Finn, Jack (Ted King), a presentarsi a Steffy; entra poi in scena anche mamma Li (Naomi Matsuda), bellissima signora di origini asiatiche. I Finnegan sono persone eleganti e nel giorno dell’annuncio ufficiale delle nozze conquistano tutti. Un attimo ed è già tempo di andare di fronte al sacerdote per dire il fatidico “sì”. Ma le complicazioni saranno finite?

Il ritorno di Sheila

I fan di Sheila Carter possono finalmente gioire: la folle criminale impersonata da Kimberlin Brown è pronta a riapparire sulla scena di Beautiful. E il suo sarà un ritorno davvero col botto, perché scopriremo una sua incredibile parentela che trasformerà in un incubo il momento idilliaco che l’universo di Beautiful sta vivendo. Prepariamoci: ci saranno molti cocci da raccogliere. E, già che ci siamo, prepariamoci anche al ritorno di un altro super cattivo…