“Beautiful”, le anticipazioni: Steffy e Finn si ritrovano

Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 ottobre

Suonano le campane dell’antica chiesetta in un angolo del centro di Monte-Carlo. Suonano e sembrano accompagnare due anime in pena, innamorate e disperate, nel momento in cui finalmente riescono a ritrovarsi. L’incontro tra Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) è al contempo commovente e drammatico. Dopo settimane di separazione forzata in cui entrambi, in momenti diversi, hanno creduto che l’altro fosse morto, adesso i loro sguardi si incrociano e, passata l’iniziale incredulità, i loro corpi si uniscono in un abbraccio liberatorio.

La coppia riunita affronta subito l’impegno più bello del mondo. In un appartamento di Monte-Carlo, infatti, è attesa dai figli Kelly e Hayes che, in compagnia dei nonni Taylor (Krista Allen) e Ridge (Thorsten Kaye), sono pronti a riabbracciare i genitori. Steffy e Finn, dunque, si precipitano a casa e si lasciano andare col resto della famiglia alla gioia di essere di nuovo insieme, prima di salire a bordo di un aereo che riporterà tutti a Los Angeles.

Il mistero Sheila

All’orizzonte dei Forrester, però, si staglia una questione non risolta: Sheila Carter (Kimberlin Brown)… Ricordiamo che, folle di gelosia, la madre biologica di Finn ha tentato di uccidere sia lui, sia Steffy. Se non è riuscita nell’intento, perlomeno ce l’ha fatta a sfuggire alle maglie della giustizia e per ora è in fuga. Al momento, dunque, per i Forrester la perfida signora rimane un fantasma pericoloso e imprevedibile.

Questioni aperte

Per Steffy e Finn, comunque, non è il momento di pensare a lei, nonostante abbiano ancora in mente quella terribile notte in cui Sheila sparò a entrambi, lasciandoli quasi morti in un vicolo. Steffy, per dire, vorrebbe anche capire perché Li (Naomi Matsuda), madre adottiva di Finn, lo abbia curato in segreto, senza rivelare a nessuno che era ancora vivo, seppure in coma. Questa vicenda rimasta in sospeso verrà comunque affrontata a Los Angeles e non ora: i bambini, infatti, non la smettono di abbracciare mamma e papà. Meno male che sono ancora troppo piccoli per ricordare i momenti drammatici in cui la mamma, in un letto di ospedale, cercava le parole giuste per dire loro che papà non sarebbe più tornato a casa. Dal canto loro, Taylor e Ridge si godono il momento magico con la figlia, il genero e gli amatissimi nipotini. Ed meglio assaporare questi attimi di felicità, perché i Forrester non sanno che stanno per arrivare notizie incredibili su Sheila. L’incubo non è finito, quello della Carter è un capitolo ancora tutto da scrivere, dove la sua follia e la capacità di tessere intrighi saranno ancora al centro della scena. Ma dov’è esattamente Sheila? Una notte si presenta, scarmigliata e bagnata fradicia, a casa di Deacon (Sean Kanan) in cerca di aiuto… I due cattivi si uniscono?